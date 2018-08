JETBOY: Video zum Titeltrack des kommenden Albums veröffentlicht

Da es viele ihrer Fans wohl gar nicht mehr glauben haben wollen, ist es durchaus denkbar, dass die dafür ihr nächstes Weihnachtsfest einen Monat nach hinter verschieben. Ist doch für den 25. Jänner 2019 - nach gut zehn Jahren Veröffentlichungspause - tatsächlich ein neues Album der US-Hard Rocker JETBOY angekündigt.

"Born To Fly", so der Titel des von den "Ur-Jetboys" Mickey Finn (voc.), Fernie Rod (guit.) und Billy Rowe (guit.) und der seit knapp zwei Jahren zur Truppe zählenden Rhythmus-Fraktion Eric Stacy (bass) und Al Serrato (dr.) eingespielten Drehers, wird aller Voraussicht nach diese 12 Songs enthalten:

01. Beating The Odds

02. Born To Fly

03. Old Dog, New Tricks

04. The Way That You Move Me

05. Brokenhearted Daydream

06. Inspiration From Desperation

07. All Over Again

08. She

09. A Little Bit Easy

10. Every Time I Go

11. Smoky Ebony

12. Party Time!

Zum Eingrooven auf das Album hat das Quintett vor einigen Wochen in L.A. schon mal ein Video zum Titeltrack gedreht und dieses vorab veröffentlicht: