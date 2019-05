NCN 2019: CRYO, NEUN WELTEN, ADAM IS A GIRL und weitere Bands bestätigt

Für die Nocturnal Culture Night 2019 in Deutzen sind in den vergangenen Tagen CRYO, NEUN WELTEN, ADAM IS A GIRL bestätigt worden.



Weiterhin sind folgende Bands dazu gekommen:



PLASTIC AUTUMN

ZWEITE JUGEND

KAELTE

STILL PATIENT?

MONOLITH

DIE SELEKTION

SPARK!

LES BERRATS

NEUROTICFISH

TRAITRS

WOLFGANG FLÜR

STATE OF THE UNION

LAIBACH

TOMMI STUMPFF

SHE PAST AWAY

FADERHEAD

Das Festival findet vom 06.-08.09.2019 im Kulturpark Deutzen statt. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.