NEAL MORSE: Video zu 'Livin' Lightly'

Das neue Soloalbum des Barden zeichnet sich am Horizont ab. Radiant Records wird es am 16. Februar veröffentlichen und es gibt auch die ersten akustischen Eindrücke in Form des Albumopeners 'Livin' Lightly': Youtube.

und des Liedes 'He Died At Home': Youtube.

Hier ist die Trackliste des Albums:

Livin’ Lightly

Good Love Is On The Way

JoAnna

Selfie In The Square

He Died At Home

She’s Changed Her Mind

Wave On The Ocean

You + Me + Everything

Manchester

Lay Low

Old Alabama

If I Only Had A Day