MYLES KENNEDY:Trailer und Video zum kommenden Album

Der großartige Sänger, den wie spätestens aufgrund seiner Arbeiten mit ALTER BRIDGE lieben, wird am 9. März über Napalm Records sein Soloalbum "Year Of The Tiger" veröffentlichen. Nun gibt es einen ersten Videoteaser zum Album: Youtube.

Und außerdem das Video zum Titelsong: Youtube.

Wow, das klingt ja klasse. Hier ist die ganze Trackliste:

Year Of The Tiger

The Great Beyond

Blind Faith

Devil On The Wall

Ghost Of Shangri La

Turning Stones

Haunted By Design

Mother

Nothing But A Name

Love Can Only Heal

Songbird

One Fine Day