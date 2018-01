Den NEAERA Bandmitgliedern scheint langweilig zu sein und so haben sie via Facebook verkündet dieses Jahr am 21.04. in Oberhausen und am 28.04. in Leipzig bei den Impericon Festivals auftreten zu wollen. Dsa sollen die einzigen Shows in 2018 sein und die Merchandise-Einnahmen will NEAERA spenden.

