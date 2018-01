MIt "Skinner" veröffentlicht NIGHTMARER den ersten Song ihres Debüts "Cacophony Of Terror":

NIGHTMARER ist die neue Band von Paul Seidel (Schlagzeug) und Simon Hawemann (Gitarre), beide ehemals bei WAR FROM A HARLOTS MOUTH. Den Gesang liefert mit John Collet, der ehemalige Sänger von GIGAN und aktuelle Sänger von SUCCESS WILL WRITE APOCALYPSE ACROSS THE SKY.

"Cacophony Of Terror" erscheint am 23. März über Seasons of Mist und ihr könnt jetzt schon diverse streng limitierte LP-Versionen der Scheibe über die Bandcamp-Seite der Band vorbestellen.