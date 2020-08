NECK CEMETERY präsentiert den 'King Of The Dead'

NECK CEMETERY schlugen mit ihrem großartigen 3-Track-Demo "Death By Banging" in der Szene ein wie eine Bombe und sind damit wohl die Band der Stunde. Die Truppe um Sänger Jens Peters (ex- ALEATORY), den beiden Gitarristen Yorck Segatz (SODOM), Boris Dräger (ex-BLACK SHERIFF), Bassist Matt Hauser (HORNADO) und Schlagzeuger Lukas Strunck (BLACK SHERIFF) veröffentlicht nun am 09. Oktober via Reaper Entertainment in Form von "Born In A Coffin" endlich ihr lang ersehntes Debütalbum. Als ersten kleinen Vorgeschmack kredenzt uns das Ruhrpott-Quartett den flotten Titel 'King Of The Dead', der mir mehr als nur gut mundet. YouTube.