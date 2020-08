REBELS' REUNION glänzt mit tollem Video-Clip

Die Norddeutschen REBELS' REUNION hauen mit 'The Chase' einen weiteren, sehr sehenswerten und kurzweiligen Video-Clip ihres immer noch aktuellen Albums "Let The Good Times Roll" raus. Wer nun neugierig auf die in Eigenvertrieb erschienene Scheibe ist, hat die Möglichkeit, sich diese direkt über die Band Homepage für schlappe 12.- Euro zuzüglich 2.- Euro Porto zu ordern. Meine Kaufempfehlung haben die sympathischen Nordlichter auf alle Fälle. Support the Underground! Hier gibt es noch das passende Review zur Scheibe. YouTube.





Quelle: Band Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: rebels reunion the chase let the good tiimes roll