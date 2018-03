NECROPHAGIA-Frontmann Killjoy ist tot

NECROPHAGIA-Gründungsmitglied und Frontmann Frank "Killjoy" Pucci ist am 18.03.2018 überraschend im Alter von 48 Jahren verstorben. Neben seiner Stammband war Killjoy auch an zahlreichen anderen Bands und Projekten mit anderen prominenten Musikern beteiligt, so unter anderem an der leider nur kurze Zeit aktiven schwarzmetallischen Allstar-Kombo EIBON mit Fenriz, Satyr und Maniac, sowie an VIKING CROWN mit Phil Anselmo sowie an WURDULAK, CABAL und THE RAVENOUS. Im Gegenzug traten viele der auf diese Weise mit Killjoy verbundenen Musiker auch als Gäste bei NECROPHAGIA und anderen Projekten Killjoys auf.



Mit Killjoy verliert die extreme Metalszene einen vielseitigen und charismatischen Sänger, dessen Kreativität viele Bands über lange Zeit geprägt hat.

Ruhe in Frieden, Frank!

