NECROPHOBIC mit Live-Show am Samstag - aus der Heimquarantäne

Die schwedische Black/Death-Metal-Band NECROPHOBIC wird am kommenden Samstag Abend, dem 21.03.2020, aus der Selbstisolation in Stockholm heraus unter dem zynischen aber hoffentlich nicht prophetischen Titel "Requiem For A Dying World" ein vollständiges Konzert spielen und per Livestream auf ihrer Facebookseite übertragen. Nach deutscher Zeit wird die Show um 11:00 Uhr vormittags beginnen.



Wer die Band in diesen schweren Zeiten unterstützen und ihr für das Event danken möchte, der kann ein exklusives T-Shirt zum Event im bandeigenen Webshop ordern.



https://www.facebook.com/necrophobic.official/

http://shop.necrophobic.net/

http://www.necrophobic.net/

