In die neue Scheibe "Guardian Of The Fire" der Death/Thrash-Band RAIDER, das aktuell bei nocleansinging.net gestreamt ist, kann reingehört werden. Das Album wird an diesem Freitag, dem 20.März auf den Markt kommen.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: raider guardian of the fire stream