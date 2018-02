NECROPHOBIC mit Lyric Video vom neuen Album

Am 23. Februar veröffentlichen NECROPHOBIC mit "Mark Of The Necrogram" ein neues Album über Century Media. Mit 'Tsar Bomba' haben die Schweden einen Song für ein Lyric Video ausgekoppelt. "Tsar Bomba" (russisch für König / Zar der Bomben), eine RDS-220, ist die größte Bombe, die jemals abgeworfen worden ist. Am 30. Oktober 1961 detonierte diese thermonukleare Bombe über der Novaya Zemlya Insel im Arktischen Ozean.

