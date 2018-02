Im letzten Oktober ist in Deutschland WITHERFALLs Debüt "Nocturnes And Requiems" erschienen. 9 Punkte konnte die Scheibe der progressiven Metaller aus Los Angeles einfahren. Jetzt haben sie aus dem Album ein Video zu dem Song 'Portrait' veröffentlicht. Schaut es euch an:

