NECRYTIS bringt

Ich glaube, so langsam gehen uns im Metal die Namen aus und wir greifen auf das Buchstabenwürfeln zurück. Das Ergebnis heißt NECRYTIS (Glück gehabt, hätte auch BRYSHTFÜCK werden können, aber das hebt sich Tobi Knapp sicher für ein weiteres seiner nicht enden wollenden Reihe an Bands und Projekten auf, die Namensfindung wird ja schließlich auch nicht einfacher) und ist das Projekt der Amerikaner Tobi Knapp (AFFLIKTOR, FORCED RELIGION, SUE'S IDOL, TOBY KNAPP, WAXEN, WHERE EVIL FOLLOWS, ex-BLEEDING GROUND, ex-DARKEN, ex-DEFILE, ex-ONWARD, KNAPP / JOHANSSON, ex-GODLESS RISING, ex-DARKANE, ex-KILPATRICK/KNAPP) und Shane Wacaster (SUE'S IDOL,, PANDEMONIUM), die sich mit Arenas Watches für ihr neuestes Werk "Dread En Ruin", dem Nachfolger des 2017er "Countersighns" (nur echt mit "h" im "sighns") verstärkt haben. Für mich am Wichtigsten ist dabei der Hinweis aus ONWARD, die waren nämlich klasse. Pure Steel verspricht, dass NECRYTIS nach ONWARD klingen würde, und das lässt mich aufhorchen. Leider gibt es noch keine Hörprobe, aber immerhin schon eine Trackliste:

1. Starshine

2. Necrytis

3. Blood In The Well

4. Call Us Insanity

5. Odyssey Divine

6. Heresiarch Profane

Das Scheibchen soll fast 50 Minute lang sein, da steht uns wohl ein Album in Richtung Progressive Power Metal ins Haus.