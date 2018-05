WEAPON UK: 'The Rocker' als Single

Die Briten, deren aktuelles Album "Rising From The Ashes" am 27. April via Pure Steel erschienen ist, haben mit 'The Rocker' eine digitale Single veröffentlicht, die man bei den einschlägigen Portalen Spotify, Amazon und iTunes erwerben kann. Das Lied stammt von besagtem Album und ist eine Coverversion von THIN LIZZY.

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: rising from the ashes weapon uk the rocker