Das Dark Folk Duo NEMUER wird am 25.02.2018 ein neues Album namens "Gardens Of Babylon" erscheinen lassen. Es erwarten einen sehr ruhige, aber auch spannende Klänge, die das Duo aus Prag effektvoll in mystische Bilderwelten überträgt.

Quelle: nemuer.com Redakteur: Mathias Freiesleben