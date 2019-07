NEONFLY: Videointerview & Update zum Crowdfunding

Die Briten von NEONFLY haben ein Videointerview zu ihrer neuen Single 'The World Is Burning' und dem kommenden neuem Album "The Future, Tonight" auf ihrem YouTube-Kanal veröffenticht. Ihr könnt es aber auch einfach hier schauen:





Außerdem ist die Truppe stolz zu berichten, dass ihre Crowdfunding-Kampagne wenige Tage vor Ende bereits bei 111% des Ziels liegt. Natürlich könnt ihr bei Indiegogo immer noch euren Teil beitragen und dafür im Gegenzug z.B. mit der Band touren oder einen Online-Akustik-Gig buchen.



Picture by Paul Harries. Used with kind permission.