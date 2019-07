KORN: Video zum Song 'You'll Never Find Me' veröffentlicht

Am 13. September wird das neue Album "The Nothing" von KORN erscheinen. Zur bereits veröffentlichten Single 'You’ll Never Find Me' hat die Band nun das offizielle Musikvideo vorgestellt. Die Regie führte dabei Andzej Gavriss.



Die Tracklist des Albums liest sich so:



1. The End Begins

2. Cold

3. You’ll Never Find Me

4. The Darkness is Revealing

5. Idiosyncrasy

6. The Seduction Of Indulgence

7. Finally Free

8. Can You Hear Me

9. The Ringmaster

10. Gravity Of Discomfort

11. H@rd3r

12. This Loss

13. Surrender To Failure



Aktuell ist die Band mit ALICE IN CHAINS auf Co-Headliner-Sommertour durch Nordamerika. Termine für eine Europatour zum neuen Album sind momentan noch nicht bekannt.

