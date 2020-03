NERVOSA: Europatour für Sommer 2020 angekündigt

Das brasilianische Thrash-Metal-Damen-Trio NERVOSA hat für den Sommer eine Europatour angekündigt.



Folgende Termine sind bestätigt:

09.07.20 RS – Novi Sad / Exit Festival

10.07.20 SK – Kosice / Collosseum *

11.07.20 CZ – Vizovice / Masters Of Rock

13.07.20 DE – Munich / Backstage Club *

14.07.20 AT – Vienna / Viper Room *

17.07.20 DE – Mannheim / 7er *

18.07.20 FR – Pagney-Derrière-Barine / Che Paulette *

21.07.20 UK – London / The Underworld *

22.07.20 UK – Bilston / The Robin 2 *

24.07.20 UK – Manchester / The Star & Garter *

26.07.20 BU – Plovdiv / Hills Of Rock

28.07.20 BE – Deinze / Elpee *

29.07.20 NL – Tilburg / Little Devil *

30.07.20 DE – Osnabrück / Bastard Club *

31.07.20 DE – Wacken / Wacken Open Air

01.08.20 FR – St Maurice de Gourdans / Sylak Open Air

02.08.20 IT – Le Puisor / Padova Metal Fest

* w/ DOMINATION INC

