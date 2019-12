NIGHTFEAR bringt die Apokalypse

Die Spanier sind bei Fighter Records untergekommen, wo sie am 5. Februar das neue Album "Apocalypse" veröffentlichen werden. Hier ist eine Hörprobe in Form von 'We Are Back': Youtube.

Hier ist die Trackliste:

01. We are Back

02. Shine

03. Living your Life

04. A Better World

05. The Stranger

06. Psichokiller

07. Through the Stars

08. Nuclear Winter

09. The Evil in You

10. Angels of Apocalypse