NIGHTWISH-Bassist und Sänger Marko Hietala verlässt Band und Musikbusiness!

Marko Hietala, seit 20 Jahren Bassist und Sänger bei NIGHTWISH, verlässt überraschend die Band und das Musikbusiness. Folgendes Statement wurde bekanntgegeben:

"Liebe Leute. Ich verlasse Nightwish und mein öffentliches Leben.



Seit einigen Jahren kann ich mich von diesem Leben nicht mehr bestätigt fühlen. Wir haben große Streaming-Firmen, die von Künstlern verlangen, dass sie von 9 bis 17 Uhr arbeiten, während sie unfair die Profite teilen. Auch unter den Künstlern. Wir sind die Bananenrepublik der Musikindustrie. Die größten Veranstalter drücken die Prozentsätze sogar aus unseren eigenem Merchandise heraus und zahlen Dividenden an den Nahen Osten. Offensichtlich können manche Gottesstaaten Geld von der Musik nehmen, die dich dort deinen Kopf kosten oder ins Gefängnis bringen würde, und zwar ohne als Heuchler zu erscheinen. Nur ein paar Beispiele hier.

Das vergangene Jahr hat mich gezwungen, zu Hause zu bleiben und nachzudenken. Und ich war sehr desillusioniert über diese und viele andere Dinge. Ich fand heraus, dass ich diese Bestätigung brauche. Damit ich schreiben, singen und spielen kann, muss ich einige neue Gründe und Inspirationen finden. 'My Walden' sozusagen. Zudem steht es in meinem Buch, dass ich chronisch depressiv bin. Es ist gefährlich für mich und die Menschen um mich herum, wenn ich weitermache. Einige der Gedanken vor einiger Zeit waren dunkel. Macht euch keine Sorgen, mir geht es gut. Ich habe meine zwei Söhne, eine Frau, den Rest der Familie, Freunde, einen Hund und viel Liebe.

Und ich glaube nicht, dass ich endgültig weg sein werde.

Verschwörung ist das Wort des Tages. Für die Leute, die sie mögen, kann ich sagen, dass mein 55. Geburtstag jetzt am 14. Januar ist und die Zeit reif ist. Tuomas zum Beispiel zu beschuldigen ist eine Beleidigung für ihn und mein freies Denken. Das ist auch für uns alle eine sehr traurige Sache. Seid bitte vorsichtig.

[...]

Es gibt ein paar Dinge, die ich zugesagt habe, in 2021 zu tun. Ansonsten bitte ich die Medien, Bands, Künstlerprojekte usw. freundlich und mit Respekt, mich innerhalb des nächsten Jahres um nichts zu bitten. Ich muss etwas neu erfinden. Ich hoffe, dass ich euch 2022 davon erzählen kann. Es ist jedoch kein Versprechen.

Das tut mir so leid."

Die Band kommentierte:

Markos Rücktritt hat uns einige schwierige Entscheidungen beschert. Nach langem Nachdenken und Überlegen haben wir uns im gegenseitigen Verständnis entschlossen, die kommende 'Human :II: Nature. -world tour''wie geplant, aber mit einem Session-Bassisten zu performen.

Das Live-Line-Up wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Wir respektieren Markos Entscheidung und wünschen ihm alles Gute. Wir werden nicht weiter kommentieren.

Der komplette Wortlaut liest sich hier: https://nightwish.com/news/resignation-marko-hietala

