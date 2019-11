NIGHTWISH - 1. Livevideo von

Am 1.11.19 hat NIGHTWISH die erste digitale Single sowie das erste Livevideo vom kommenden Release "Decades: Live In Buenos Aires" veröffentlicht: 'Devil And The Deep Dark Ocean'



Am 6. Dezember 2019 wird "Decades: Live In Buenos Aires" erscheinen und in folgenden Formaten erhältlich sein: BluRay Digibook, 2CD Digipak, BluRay+2CD Earbook, 3LP.



Trackliste:



CD1

01. Swanheart

02. End Of All Hope

03. Wish I Had An Angel

04. 10th Man Down

05. Come Cover Me

06. Gethsemane

07. Élan

08. Sacrament Of Wilderness

09. Deep Silent Complete

10. Dead Boy’s Poem

11. Elvenjig

12. Elvenpath

13. I Want My Tears Back

CD2

01. Amaranth

02. The Carpenter

03. The Kinslayer

04. Devil & The Deep Dark Ocean

05. Nemo

06. Slaying The Dreamer

07. The Greatest Show On Earth

08. Ghost Love Score

