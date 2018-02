NIGHTWISH: Erster Trailer zu

Im Zusammenhang mit dem 20jährigen Bandjubiläum erscheint am 09.03.2018 "Decades", das Best-Of-Album von NIGHTWISH. Die Finnen haben jetzt einen ersten Videotrailer veröffentlicht. Wir wünschen euch viel Spass damit!

Hier noch die Tracklist von "Decades":

CD1



01. The Greatest Show On Earth

02. Élan

03. My Walden

04. Storytime

05. I Want My Tears Back

06. Amaranth

07. The Poet And The Pendulum

08. Nemo

09. Wish I Had An Angel



CD2



01. Ghost Love Score

02. Slaying The Dreamer

03. End Of All Hope

04. 10th Man Down

05. The Kinslayer

06. Dead Boy’s Poem

07. Gethsemane

08. Devil & The Deep Dark Ocean

09. Sacrament Of Wilderness

10. Sleeping Sun

11. Elvenpath

12. The Carpenter

13. Nightwish (demo)