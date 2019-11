NIGHTWISH: Neue Live-Single, Video

'Slaying The Dreamer' ist die aktuelle Auskoppelung aus dem Live-Album "Decades: Live In Buenos Aires", das am 6. Dezember erscheinen wird: Youtube.

Das Werk wird es als Blu-ray-Digibook, 2CD-Digipak, Blu-ray+2CD-Earbook und 3LP geben und es kann hier bestellt werden. Spät 2020 wird NIGHTWISH dann auch wieder auf Tour kommen:

16.11. N Oslo - Spektrum

20.11. D Leipzig - Arena

21.11. D Düsseldorf - ISS Dome

23.11. NL Amsterdam - Ziggo Dome

24.11. NL Amsterdam - Ziggo Dome (sold out)

25.11. F Paris - AccorHotels Arena

26.11. B Antwerpen - Lotto Arena

28.11. D Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29.11. LUX Luxembourg - Rockhal

03.12. I Mailand - Lorenzini District

04.12. D München - Olympiahalle

09.12. D Bamberg - Brose Arena

10.12. D Frankfurt - Festhalle

12.12. A Wien - Stadthalle

14.12. D Berlin - Max-Schmeling-Halle

16.12. UK Cardiff - Motorpoint Arena

18.12. UK London - SSE Arena Wembley