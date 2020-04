NIGHTWISH: Weitere Charterfolge

Das ist ja ein ziemlicher Triumphzug durch die Musikranglisten der Welt. Hier sind die Erfolge der ersten Woche:

Finnland #1Deutschland #1Österreich #2Schweiz #2Kanada #2Ungarn #2Polen #3Portugal #3Australien #4Norwegen #4Tschechien # 4Holland #4Japan #8Schottland #9Belgien #11Schweden #11Slovakei #12Italien #45UK #53Frankreich #53USA #110Amazon Music - Top Releases All Genres – Global - #7Amazon Music - Rock – Global #3Deezer – All Genres - Top 200 Global #4Deezer – Rock - Top 200 Global #1Finnland – Apple Music All Genres #1Schweden - Apple Music All Genres #7Norwegen - Apple Music All Genres #2Deutschland - Apple Music All Genres #12, Deezer Top 200 #3Niederlande – Apple Music All Genres #4, Deezer Top 200 #3Schweiz - Apple Music All Genres #10Russland – Apple Music All Genres #2Österreich – Apple Music Rock #1USA – iTunes All Genres #2, Deezer Top 200 #2UK – Apple Music Rock #3, Deezer Top 200 #3Frankreich – Apple Music Rock #1, Deezer Top 200 #2Brasilien – Deezer Top 200 #2Mexiko – Apple Music Rock #1, Deezer Top 200 #2

Nicht vergessen, im November kommt die Band auf Tour:

NIGHTWISH mit AMORPHIS, TURMION KÄTILÖT

16.11. N - Oslo - Spektrum

20.11. D - Leipzig - Arena

21.11. D - Dusseldorf - ISS Dome

23.11. NL - Amsterdam - Ziggo Dome (sold out)

24.11. NL - Amsterdam - Ziggo Dome (sold out)

25.11. F - Paris - AccorHotels Arena

26.11. B - Antwerp - Lotto Arena

28.11. D - Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29.11. LUX - Luxembourg - Rockhal

03.12. I - Milan - Lorenzini District

04.12. D - Munich - Olympiahalle

07.12. HU – Budapest - Arena

09.12. D - Bamberg - Brose Arena

10.12. D - Frankfurt - Festhalle

12.12. A - Vienna - Stadthalle

14.12. D - Berlin - Max-Schmeling-Halle

16.12. UK - Cardiff - Motorpoint Arena

18.12. UK - London - SSE Arena Wembley