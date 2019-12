NIGHTWISH mit neuem Livevideo

Die heutige Veröffentlichung von "Decades - Live In Buenos Aires" feiern die Finnen mit einem Livevideo zu dem Stück 'Élan', das ihr euch hier ansehen könnt:

"Decades - Live In Buenos Aires" ist in folgenden Formaten erhältlich:



- BluRay Digibook in Slipcase

- 2CD Digipak

- BluRay + 2CD Earbook

- 3 LP black in sleeve + 8p booklet

- 3 LP blue in sleeve + 8p booklet

- 3 LP violet in sleeve + 8p booklet