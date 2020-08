NIGHT DEMON veröffentlicht neue Live-Single mit ULI JON ROTH samt Videoclip.

NIGHT DEMON hat am 2. März 2019 in Hamburg beim "Hell Over Hammaburg Festival" feste mitgeschnitten und veröffentlicht davon nun den SCORPIONS-Song 'In Trance' mit ULI JON ROTH als Special Guest. Der Song ist übrigens auch auf 7"-Vinyl erschienen und somit auch käuflich erwerbbar. YouTube.

