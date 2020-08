Charity-Projekt REMISSION INTERNATIONAL veröffentlicht Song

Der THE MISSION-Sänger Wayne Hussey hat den Klassiker 'Tower Of Stengh' aus dem Jahre 1988 im Rahmen eines Charity-Projektes neu aufgenommen. 'TOS2020' heißt das Stück nun und wurde mit über 20 musikalischen Gästen aufgenommen. Darunter befinden sich u.a. Martin Gore von DEPECHE MODE, Lol Tolhurst von THE CURE, Midge Ure von ULTRAVOX und Gary Numan. Zudem gibt es von TRENTEMÖLLER einen REMIX. Der Song wird am 28.08.2020 digital und am 02.10.2020 auf Vinyl und CD via Oblivion/SPV veröffentlicht.



Wayne Hussey sagt dazu: "Als Covid-19 zuschlug, erhielt ich viele Nachrichten, in denen ich gefragt wurde: "Warum veröffentlichst du 'Tower Of Strength' für all die Arbeiter an der Front nicht neu? Das Lied war anscheinend von einigen National-Health-Service-Mitarbeitern als ihre Hymne angenommen worden, und es brachte mich auf den Gedanken, dass ich in dieser beispiellosen Zeit etwas für die größere Sache beitragen könnte - und das Einzige, was ich wirklich beitragen kann, ist Musik. So kam ich zusammen mit meinem guten Freund Michael Ciravolo auf die Idee, eine neue Version von ‚Tower Of Strength‘ für wohltätige Zwecke aufzunehmen, indem ich die Hilfe von Musikerfreunden und -bekannten in Anspruch nahm. ‚Tower Of Strength‘ wurde erstmals 1988 und dann 1994 von The Mission als Single veröffentlicht. Die Single schaffte es zweimal in die britischen Top 40 und erwies sich als unser wahrscheinlich größter Song und es ist dieser Song, mit dem wir im Allgemeinen unsere Shows abschließen. Es ist eine Hymne. Ich fragte mich, ob die Neuaufnahme eines bekannteren Liedes vielleicht eine größere Reichweite hätte, aber weder Michael noch ich konnten Vorschläge machen, die textlich zu passen schienen, ohne zu kitschig zu wirken. Also wurde es 'Tower Of Strength'.



Normalerweise verabscheue ich Dinge, die für wohltätige Zwecke getan werden, die gleichzeitig auch selbstsüchtig sind, aber ich habe mir einen Plan ausgedacht, der mein Gewissen befriedigt hat. Ich sprach mit meinen Bandkollegen von The Mission, die den Song mitgeschrieben haben - Craig Adams, Mick Brown und Simon Hinkler - und wir kamen überein, alle durch die neue Version erzielten Verlagseinnahmen an nominierte Wohltätigkeitsorganisationen abzutreten, einschließlich mechanischer und Aufführungslizenzen sowie 100 % aller Einnahmen aus Verkäufen. Der Song wurde in 'TOS2020' umbenannt, um diese Gelder von der ursprünglichen Version abkoppeln zu können - und die Wohltätigkeitsorganisationen wurden alle persönlich von den an Aufnahme und Veröffentlichung beteiligten Personen nominiert. Da es sich bei den musikalischen Beiträgen um globale Spenden handelt, gehen wir davon aus, dass die Einnahmen gleichmäßig unter allen Begünstigten aufgeteilt und verteilt werden."

