NITROGODS bringt neues Album kommt auf Tour

NITROGODS wird am 21. Juni das neue Album "Rebel Dayz" über Massacre Records als Digipak-CD und auf Vinyl veröffentlichen und dann im Herbst auf Tour kommen, wobei sie uns PSYCHPUNCH mitbringen werden. Für das Album ist es wohl noch etwas früh, aber die Werbetrommel für die Tour rührt man bereits, bei der auch PSYCHPUNCH und MAXXWELL dabei sein werden, wobei NITROGODS auch vorher schon zu sehen sein wird:

Henny von NITROGODS über die kommende Tour: "Mit dem neuen Album sind wir so nah am Live Sound der Nitrogods, wie noch nie! Wir sind begierig darauf, dieses Monster auf die Menschheit loszulassen und freuen uns auf die "Rebel dayz" Tour im Herbst mit unseren schwedischen Freunden Psychopunch und den grandiosen Schweizern Maxxwell!"



Jarmo von PSYCHOPUNCH ergänzt: "Mit einem neuen Label (Massacre Records) und einem neuen Studioalbum (erscheint im Herbst) im Gepäck können wir es kaum erwarten, mit unseren Freunden von Nitrogods auf Tour zu gehen! Das Package wird ROCKEN und was auch immer du vorhast, lass es dir nicht entgehen, selbst ein Teil dieses großartigen und wilden Rock 'N' Roll Abenteuers zu sein! Wir sehen uns auf Tour!"

22.03.2019 CH Siebnen - District 28

23.03.2019 CH Frauenfeld - Ölfleck

06.04.2019 DE Hannover - MusikZentrum (Nitrofest)

05.07.2019 DE Besenfeld - Besenfelder Sportplatz (Harry's Full Metal Party)

06.07.2019 CH Jegenstorf - Rock And Ride Festival

20.07.2019 DE Horn-Bad Meinberg - Beller Freibad Open Air

27.07.2019 DE Oldendorf - Hagedorngelände

29.08.-01.09.2019 DE Hasenmoor - Flugplatz Hartenholm (Werner Rennen)

07.09.2019 DE Freiburg - Hans Bunte Areal (Cobramania)

21.09.2019 DE Neuenstadt - Stadthalle

12.10.2019 DE Gladebeck - Gasthaus "Zum Krug" (Rocknacht)

25.10.2019 DE Oberhausen - Helvete*

26.10.2019 DE Andernach - JUZ Live Club*

27.10.2019 BE Diest - Moonlight Music Hall*

28.10.2019 DE Kassel - Goldgrube*

29.10.2019 DE Hamburg - Bambi Galore*

30.10.2019 DE Osnabrück - Bastard Club*

31.10.2019 DE Husum - Speicher Husum*

01.11.2019 DE Oldenburg - Cadillac*

02.11.2019 DE Dresden - Chemiefabrik*

03.11.2019 DE Nürnberg - Der Cult*

05.11.2019 DE München - Backstage*

06.11.2019 AT Salzburg - Rockhouse Bar*

07.11.2019 DE Freiburg im Breisgau - Crash Musikkeller*

08.11.2019 CH Burgdorf - Kulturhalle Sägegasse*

09.11.2019 CH Luzern - Konzerthaus Schüür*

10.11.2019 DE Mannheim - MS Connexion Complex*



*Rebel Dayz Tour 2019 w/ Psychopunch & Maxxwell