WACKEN OPEN AIR: Kaufland als Partner

Das klingt jetzt sicher ein wenig seltsam, aber denkt erstmal drüber nach: Kaufland, der Lebensmittelhändler, ist einer der Hauptsponsoren des WACKEN OPEN AIR 2019. Das bedeutet, dass es einen mobilen Supermarkt auf dem Festivalgelände geben wird, in dem "ein Angebot an Grillfleisch, diversen Snacks, frischem Obst und Gemüse sowie einer Vielzahl an gekühlten Getränken zur Verfügung" stehen wird. Das ist ein echter Vorteil für die Besucher, die eben nicht fünf oder sechs Tage lang Festival-Food essen wollen. Obst und Gemüse - ich finde das jetzt schon klasse!

Ich zitiere mal zwei Absätze aus der Pressemitteilung:

"Seit unser Gründung haben wir in jedem Jahr hart daran gearbeitet, das Festival für unsere Fans noch attraktiver zu gestalten", kommentiert Wacken-Mitgründer und Veranstalter Holger Hübner. "Für unsere Gäste bedeutet die neue Partnerschaft mit Kaufland kürzere Wege, eine noch bessere Versorgung direkt auf dem Gelände und faire Preise. Dadurch wird sich der Festivalspaß in Wacken weiter steigern."



"Wir sind sehr stolz darauf, uns bei einem so großen Musikfestival zu präsentieren", sagt Richard Lohmiller, Vorstand Deutschland bei Kaufland. "In unserer mobilen Filiale gibt es nicht nur eine große Auswahl an Lebensmitteln, sondern auch Grills, Zelte, Campingstühle und weitere Artikel, die Fanherzen höher schlagen lassen. Natürlich alles zu den Preisen aus unseren Filialen und ohne Festivalzuschlag."