NITROGODS mit Video und Albumdetails

Das Album "Rebel Dayz" wird am 21. Juni erscheinen und unter anderem auch eine Coverversion des SLADE-Klassikers 'We'll Bring The House Down' enthalten: Youtube.

Vorbestellungen können bereits auf verschiedenen Plattformen aufgegeben werden. Live gibt es die Jungs natürlich auch:

05.07.2019 DE Besenfeld - Besenfelder Sportplatz (Harry's Full Metal Party)

06.07.2019 CH Jegenstorf - Rock And Ride Festival

20.07.2019 DE Horn-Bad Meinberg - Beller Freibad Open Air

27.07.2019 DE Oldendorf - Hagedorngelände

29.08.-01.09.2019 DE Hasenmoor - Flugplatz Hartenholm (Werner Rennen)

07.09.2019 DE Freiburg - Hans Bunte Areal (Cobramania)

21.09.2019 DE Neuenstadt - Stadthalle

12.10.2019 DE Gladebeck - Gasthaus "Zum Krug" (Rocknacht)

25.10.2019 DE Oberhausen - Helvete*

26.10.2019 DE Andernach - JUZ Live Club*

27.10.2019 BE Diest - Moonlight Music Hall*

28.10.2019 DE Kassel - Goldgrube*

29.10.2019 DE Hamburg - Bambi Galore*

30.10.2019 DE Osnabrück - Bastard Club*

31.10.2019 DE Husum - Speicher Husum*

01.11.2019 DE Oldenburg - Cadillac*

02.11.2019 DE Dresden - Chemiefabrik*

03.11.2019 DE Nürnberg - Der Cult*

05.11.2019 DE München - Backstage*

06.11.2019 AT Salzburg - Rockhouse Bar*

07.11.2019 DE Freiburg im Breisgau - Crash Musikkeller*

08.11.2019 CH Burgdorf - Kulturhalle Sägegasse*

09.11.2019 CH Luzern - Konzerthaus Schüür*

10.11.2019 DE Mannheim - MS Connexion Complex*



*Rebel Dayz Tour 2019 w/ Psychopunch & Maxxwell