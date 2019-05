FULL METAL HOLIDAY: DESTINATION MALLORCA mit Neuzugängen

Ein Urlaub kann erholsam sein oder aber ... hart! Zumindest dieser hier, denn vom 14. bis 21. Oktober wird es auf Mallorca heftig werden. Die Metal-Woche FULL METAL HOLIDAY: DESTINATION MALLORCA hat einige neue Bands bekannt gegeben: HÄMATOM, ULI JON ROTH, THE NEW ROSES, HARDLINE, KNEIPENTERRORISTEN, KAIZAA, THE BILLY YOUNG BAND und VICE.

Hier kann man eine Zimmer in dem komplett reservierten Hotel buchen.