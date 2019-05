NOCTEM kommt auf Tour

Die spanischen Black Metaller haben eine Tour angekündifgt, die auch ein paar Konzerte in unserem Einzugsgebiet enthält:

18/07 - Gothoom Open Air Fest / Slovakia

19/07 - Symbolic Fest Open Air / Czech Republic

20/07 - AKK - Karlsruhe / Germany

21/07 - Redrocks - Basel / Switzerland

22/07 - Innocent - Hengelo / The Netherlands

23/07 - Rocking Bull Concern - Antwerpen / Belgium

24/07 - Ragnarock Live Club - Bree / Belgium

25/07 - MCP Apache - Fontaine L'evéque / Belgium

26/07 - No Man's Land - Volmerange Les Mines / France

27/07 - Boarstream Open AiR / Germany