YGODEH ist jetzt bei Rock It Up

Das dritte Album der Londoner "Clinic Of Maleficent" war bislang nur digital erhältlich und wird in einer Kleinauflage als CD erscheinen und technischen Death Metal liefern. Hier ist die Trackliste:

01. Translucent Vision Of I

02. Molecules Of Containment

03. Rehabilatated Indocrinated Propaganda (R.I.P.)

04. Ballad Experiment

05. Fragment 5

06. Clinic Of Maleficent

07. Silent Scream

08. Sole Deconstructor

09. Fragment 4

10. Time And Space