NOCTURNAL GRAVES mit neuem Song

Am 18. Mai wird Season Of Mist das neue, "Titan" betitelte Album der Extrem-Australier veröffentlichen. Vorab dürfen wir schon einmal in den ebenso schön wie eingängig betitelten Song 'Ecdysis, Shedding Weak Flesh' reinhören: Youtube.

Trackliste:

1. Resistance (6:44)

2. Roar of the Wild (3:41)

3. Ecdysis, Shedding Weak Flesh (6:13)

4. Souls Tribulation (3:42)

5. And Hell Followed Them (4:15)

6. Bow before None (6:07)

7. Silence the Martyrs (3:34)

8. Titan (5:27)