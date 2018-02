LAZULI: Neues Album und weitere Tourdates

Fans guter Prog-Musik aufgepasst: Die Franzosen LAZULI, die mich zuletzt im Vorprogramm von FISH absolut begeisterten, werden am 20. März ihr aktuelles Album "Season 8" veröffentlichen und danach auf Tour kommen. Das sollte für Musikfans ein Pflichttermin sein, denn die Burschen sind wirklich absolut mitreißend und virtuos. Also, schnell Karten kaufen für eines dieser Konzerte:

04.04. - Pratteln (CH), Konzertfabrik Z-7

08.04. - Hamburg, Marx

12.04. - München, Backstage

13.04. - Ansbach, Kammerspiele

14.04. - Alzey, Oberhaus

15.04. - Karlsruhe, Substage

20.04. - Aschaffenburg, Colos Saal

21.04. - Worpswede, Music Hall

22.04. - Oberhausen, Zentrum Altenberg

Wer die Band noch nicht, kann hier ein Video zu dem Lied 'Les courants ascendants' sehen, dass die Band auf ihrem offiziellen Youtube-Kanal veröffentlicht hat: Youtube.

Wer etwas mehr Spektakel wünscht, schaut sich das an gleicher Stelle veröffentlichte Video '9 Hands Around The Marimba' an: Youtube.