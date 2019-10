NOORVIK: Spannendes für den Postboten

NOORVIK - das ist der Name einer sehr interessanten jungen Post-Rock-Band aus - nein, nicht Norwegen - sondern Köln. "Omission" heisst das zweite Album und erscheint am Freitag (4.10.2019) via Tonzonen Records. Fans von instrumentalen Klägen von LONG DISTANCE CALLING über RUSSIAN CIRCLES bis hin zu MONO und WANG WEN sollten hier mal hinein lauschen. Ich mache es euch auch ganz einfach, denn hier ist ein Teaser zu "Omission".



Wer daran Gefallen findet, darf gerne auch ein NOORVIK-Konzert besuchen, falls er in der Nähe einer der folgenden Stätten lebt:

12.10.19 KÖLN / HALLE AM RHEIN

15.10.19 MANNHEIM / RAMA TONSTUDIO

18.10.19 NAUMBURG / THE BLACK HOUSE

19.10.19 BERLIN / SLAUGHTERHOUSE

23.10.19 LANDAU / FATAL

24.10.19 KREFELD / ASTA

25.10.19 KASSEL / SANDERSHAUS

26.10.19 WIESBADEN / KREATIVFABRIK

16.11.19 NEUNKIRCHEN / GLOOMAAR FESTIVAL

20.12.19 DORTMUND / SUBROSA

Quelle: Anger Management & Promotion Redakteur: Thomas Becker Tags: noorvik omission