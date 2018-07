NORDIC UNION kündigt

Alle PRETTY MAIDS und ECLIPSE Jünger dürfen sich schon mal den 09. November fett im Kalender anstreichen, denn an jenem denkwürdigen Tag wird via Frontiers Music "Second Coming" von NORDIC UNION das Licht der Welt erblicken. NORDIC UNION ist bekanntlich die Kollaboration der Herren Ronnie Atkins und dem Mann der Stunde, Erik Martensson. Erhältlich wird das Ganze dann wahlweise Digital oder als CD/ LP sein. Erste Songtitel und ausführlichere Informationen wollen Frontiers in den kommenden Wochen bekannt geben.

Quelle: Frontiers Music Facebook Redakteur: Mahoni Ledl Tags: nordic union ronnie atkins erik martensson frontiers records second coming pretty maids eclipse