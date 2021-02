NORTHTALE mit optimistischen Tourdaten

Die Powermetaller von NORTHTALE machen Hoffnung mit der Veröffentlichung optimistischer Tourdaten. Ende November diesen Jahres will der Fünfer gemeinsam mit UNLEASH THE ARCHERS und STRIKER auf Europa-Tour gehen. "Soul-Bounding Across Europe 2021" macht an den folgenden Stationen Halt:

24.11. (DE) Berlin, Columbia Theater

25.11. (DE) Hamburg, Kronensaal

26.11. (DE) Kassel, Goldgrube

28.11. (PL) Wroclaw, Pralnia

30.11. (SI) Ljubljana, Orto Bar

01.12. (AT) Vienna, Szene

02.12. (HU) Budapest, Barba Negra

04.12. (DE) Mannheim, 7er Club

05.12. (DE) Leipzig, Hellraiser

07.12. (FR) Lyon, Warmaudio

08.12. (FR) Paris, Backstage

09.12. (FR) Toulouse, 'L’Usine à Musique

10.12. (ES) Bilbao, Stage Live

11.12. (ES) Madrid, Shoko

12.12. (ES) Barcelona, Razzmatazz 2

14.12. (IT) Milan, Legend Club

15.12. (CH) Aarau, Kiff

16.12. (DE) Siegburg, Kubana

17.12. (BE) Aarschot, De Klinker

18.12. (NL) Eindhoven, Dynamo

19.12. (DE) Munich, Backstage Halle

Drückt die Daumen, dass der Tourbus sich im Spätherbst in Bewegung setzen kann!