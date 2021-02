Die amerikanischen Metalcore-Helden von OF MICE & MEN haben mit 'Timeless' den Titeltrack ihrer neuen EP veröffentlicht, die am 26.02.2021 via Sharptone Records erscheint. Das Artwork für Single und EP stammt von Derek Hess.

