NORTH OF SOUTH: Neues Album mit Video-Kostprobe

NORTH OF SOUTH, Prog-Metal-Projekt aus Spanien, will am 28. September sein Debütalbum "New Latitudes" herausbringen. Bis dahin kann schon mal bei YouTube das Video zu 'Nobody Knows' begutachtet werden.

Trackliste:

1. The Human Equation

2. Nobody Knows

3. Balanced Paradox

4. Before We Die

5. Crystal Waters

6. There’s No Glamour In Death

7 Time Will Tell

8. Faith Is Not Hope

9. Montreux