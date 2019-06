NOSELF: Infos und Hörprobe zum neuen Album

Am 14. Juni wollen die Alternative Metaller von NOSELF aus Florida ihren neuen Langspieler "Human-Cyborg Relations: Episode II" auf den Markt bringen. Neben Cover und Trackliste…



1. Signal Flares (3:09)

2. ratD4GG3R (3:31)

3. Order_66 (3:04)

4. #RAGE (3:44)

5. Master Manipulator (3:43)

6. A Dying Star (5:24)

7. Nothing (2:53)

8. Glow (4:20)

9. Casting Stones (3:33)

10. Save Me (3:56)

11. Nudisease (4:07)

12. Through Your Eyes (3:21)

13. Outatime (3:42)

14. Frisco (3:38)

15. Ctrl-Z (3:36)



… gibt es zu 'Signal Flares', dem Eröffner der Scheibe, bei YouTube bereits ein Video.





