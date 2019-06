Full Force: Line-Up komplett

Mit NAPALM DEATH, GUTALAX und CROWBAR hat das "Full Force"-Festival nochmal ordentlich zugelegt. Auch PERTURBATOR, SMOKE BLOW und DRUG CHURCH stoßen auf der Zielgeraden hinzu.



Mit den Briten NAPALM DEATH kehrt eine Grindcore-Legende in die Stadt aus Eisen zurück, die sinnbildlich für traditionelle Verschmelzung von Metal und Hardcore beim Full Force steht. Die Kompromisslosigkeit der tschechischen Grindcore-Kollegen GUTALAX ist ebenso Programm, der die Brecheisen-Jungs von CROWBAR noch eins obendrauf setzen dürften.



Das Full Force findet vom 28. bis 30. Juni 2019 in Ferropolis statt, Tickets gibt es auf der Homepage des Festivals. Alle bestätigten Bands in alphabetischer Reihenfolge:



Alcest, Amenra, Amorphis, Animals As Leaders, Annisokay, Any Given Day, Arch Enemy, At The Gates, Bad Omens, Batushka, Beartooth, Behemoth, Billybio, Black Peaks, Bleeding Through, Bury Tomorrow, Cane Hill, Cannibal Corpse, Carach Angren, Crowbar, Drug Church, Crystal Lake, Flogging Molly, Gutalax, Harakiri For The Sky, Harm`s Way, Ignite, Infected Rain, Jinjer, Kadavar, Knorkator, Lamb Of God, Landmvrks, Limp Bizkit, Malevolence, Mambo Kurt, Mantar, Massendefekt, Municipal Waste, Napalm Death, Orange Goblin, Our Last Night, Parkway Drive, Perturbator, Polaris, Power Trip, Sick Of It All, Smoke Blow, Sondaschule, Terror, TesseracT, The Amity Affliction, The Ocean, To The Rats & Wolves, Turnstile, Ultha, While She Sleeps, Whitechapel, Wolfheart, Walking Dead On Broadway, Zeal & Ardor





