NOVA ROCK: Line-Up fast komplett; Band-Contest läuft noch!

Das Line-Up der diesjährigen Ausgabe des "NOVA ROCK"-Festivals ist nach der Verpflichtung von FAITHLESS für einen "DJ SET" seiner Komplettierung nahe gerückt. Auch die Bands, die auf der "Red Bull Music Stage" (die quasi den bewährten "Red Bull Brandwagen" ersetzt) für Stimmung sorgen werden, wurden unlängst bekanntgegeben:

CRAZY TOWNTHRICEPOWERFLOLEO MORACCHIOLITHY ART IS MURDEROCEANS ATE ALASKAOUR HOLLOW OUR HOMEALAZKAADAM ANGSTTHE CHARM THE FURYJUGO ÜRDENS und EINFACHSOBOONMARROKMASSENDEFEKTEGO KILL TALENTEBOWTIM KAMRADCULTURE ABUSEWE BLAME THE EMPIRETUXEDOO

Zu vergeben ist aber auf jeden Fall noch der Opener-Slot für die "Red Stage" am Samstag, für den ein Band-Wettbewerb ausgeschrieben ist. Österreichische Bands können sich noch bis 16. Mai bewerben. Näheres dazu gibt es auf der Festivalhomepage: https://www.novarock.at/news/der-nova-rock-bandcontest-3/

Da inzwischen bereits gut 170.000 Tickets verkauft werden konnten, sind nicht mehr alle Kategorien verfügbar. Folgende sind zur Zeit sind aber noch ausreichend vorhanden:

4-Tages Festivalpass

Tageskarten (ACHTUNG: demnächst erfolgt die Umstellung von "Early Bird" auf Normalpreis)

VIP 4-Tagespässe (noch wenige Resttickets erhältlich)

Green Camping (noch wenige Resttickets erhältlich)

Caravan 3 (noch wenige Resttickets erhältlich)



Definitiv nicht mehr verfügbar sind dagegen inzwischen:



Caravan 1

Caravan 2

Caravan Silent & Clean

VIP Caravan Ticket

Über die nächsten wichtigsten Vorab-Informationen (wie etwa die Running Order) halten wir Euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Ein Blick auf die Festival-Homepage https://www.novarock.at/ bringt aber natürlich immer noch die ausführlichsten und umfangreichsten Informationen.

