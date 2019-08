NO BROS: Neues Album im September; Video zum

Die legendäre österreichische Hard Rock-Formation NO BROS kredenzt am Freitag (ob das wohl Zufall war?), den 13. September ihr neues Studio-Album. Dieses wurde auf den Titel "Export Of Hell" getauft und wird dem 45-jährigen Bandjubiläum auf jeden Fall gerecht. Schließlich knüpft die Truppe stilistisch damit an jene Scheiben an mit, denen sie in den 80er Jahren ihre größten Erfolge feierte.

Bandoberhaupt Klaus Schubert hat sich im Vorfeld dazu entschlossen Walt Stuefer als neuen Sänger zu verpflichten und ihm nicht nur die zehn neuen Songs, sondern auch die beiden "Oldies" 'Black Maiden' und 'Holiday With HH' sowie 'Little Boy' vom letzten SCHUBERT IN ROCK-Albums "Commander Of Pain" einsingen lassen.

Die Tracklist von "Export Of Hell" sieht so aus:

1. This Is No Bros

2. Love Or Hate Me

3. Fade

4. Export Of Hell

5. Ripped To Pieces

6. Alcohol And Bad Decisions

7. Rainbows In The Dust

8. Theatre Of Dreams

9. Way Down To The Edelweiss

10. Black Maiden (Bonustrack)

11. Holiday With HH (Bonustrack)

12. Little Boy (Bonustrack)

13. Thousand Years Of Austro Rock

14. 1000 Years - The Video

Als herausragend erweist sich 'Thousand Years Of Austro-Rock', ein Track, der sozusagen als Denkmal für "Musikkunst Made in Austria" verstanden werden soll und für den Klaus auf die Mithilfe unzähliger Freunde und Kollegen bauen konnte. Logisch, dass zu diesem "VIP-All- Star-Crossover-Song" auch ein Video gedreht wurde: