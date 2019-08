Mit "High Water I" erreichte die von den ehemaligen THE BLACK CROWES-Musikern Rich Robinson, Marc Ford und Sven Pipien gegründete Band nicht nur eine Top 40-Platzierung in den "Billboard Charts", ihr Debüt wurde darüber hinaus auch von der Fachpresse regelrecht geadelt. Es folgten Tourneen durch die USA und Europa, darunter Shows mit GOV’T MULE, THE AVETT BROTHERS und BLACKBERRY SMOKE. Es lief also blendend für THE MAGPIE SALUTE!

An diesen Erfolgslauf will man ab dem 18. Oktober natürlich anknüpfen, zunächst einmal mit "High Water II". Das Album stellt übrigens nicht nur vom Titel her einen Konnex zum Erstling dar, sondern ist nach Aussage der Band sogar als "zweiter Teil einer gemeinsamen Reise" zu betrachten.

"High Water II" erscheint in limitierter Auflage als 180g schweres, braunes Doppel-Vinyl sowie als konventionell schwarzes Doppel-Vinylalbum, selbstredend aber auch als CD und digital.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Sooner Or Later

2. Gimme Something

3. Leave It All Behind

4. In Here

5. You And I

6. Mother Storm

7. A Mirror

8. Lost Boy

9. Turn It Around

10. Life Is A Landslide

11. Doesn’t Really Matter

12. Where Is This Place

'In Here' gibt es sogar schon als Hörprobe im Netz: