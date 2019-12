NO RAZA: Florida Death Metal at its best

Eine der ersten Verpflichtungen des neuen deutschen Labels Noble Demon ist die des Florida-Quartetts NO RAZA. Das hat seinen ständigen Wohnsitz von Kolumbien nach Florida verlegt und legt nun sein nächstes Album "Transcending Material Sins" vor, das letztlich am 20.03.2020 erscheinen wird.

Erster öffentlicher Part davon heißt 'On The Verge Of Dying Out' und ist nun konsumierbar.

Foto: (c) mit freundlicher Genehmigung von All Noir