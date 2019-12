RED HOT CHILI PEPPERS: John Frusciante ist zurück

Etwa 10 Jahre nach dem Ausstieg des Gitarristen aus der Funkrockband, die eher durch ihre Balladen auffällt, kehrt John Frusciante wieder in das Bandgefüge zurück.

Der bald Fünfzigjährige hat eine beträchtliche Anzahl an Soloalben veröffentlicht, alles deutet nun natürlich auf neue Aktivitäten der RHCP hin. Hier ein Beispiel, was John Frusciante auch ohne Flea und Co so hinbekommt.