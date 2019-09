Ruhigen, getragenen Post Rock bietet uns das französische Quartett NO YELLING mit dem Song 'Ashes' an, der auf dem im October erscheindenen Album "Silence" zu finden sein wird. Reinhören kann man auf der Bandcamp-Seite von NO YELLING.

