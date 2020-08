NUCLEAR WARFARE - Album erscheint im August

Die deutschen Thrasher NUCLEAR WARFARE bringen am 28. August 2020 ihr neues Album "Lobotomy" via MDD auf den Markt. Es ist das insgesamt sechste Werk der Band.

Aufgenommen wurde das Album von Friggi Mad Beats im Oversonic Studio, das Mastering besorgte Neto Grous (Absolute Master). Das Cover-Artwork stammt von Edu Nascimentto.



Vom Titelsong gibt es nun das offizielle Video:





Tracklist



1. Lobotomy

2. Bombshell Desease

3. Gladiator

4. Fuck Face

5. Betrayers From Hell

6. The Blood Lord Will Return

7. They Live

8. Death By Zucchini

9. Ages Of Blood